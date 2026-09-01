Nachfolger von Tim Cook

John Ternus wird neuer Apple-Chef. (picture alliance / abaca / AFF / ABACA)

John Ternus ist US-Amerikaner und in Kalifornien aufgewachsen. Er studierte Maschinenbau an der University of Pennsylvania. Nach dem Studium arbeitete er zunächst bei dem Virtual-Reality-Unternehmen Virtual Research Systems, bevor er 2001 zu Apple wechselte. Im Gegensatz zu Tim Cook, der für sein geschicktes logistisches und diplomatisches Management bekannt ist, gilt Ternus als stark produktorientiert.

Seit 25 Jahren bei Apple

Ternus stieg die Karriereleiter bis zur Leitung des Bereichs Hardwareentwicklung empor. Er trug in den bislang 25 Jahren bei Apple insbesondere zur Konzeption des iPhones bei, das zum Flaggschiff des Konzerns wurde und bis 2025 fast 250 Millionen Mal verkauft wurde.

Tim Cook wechselt in den Verwaltungsrat

Cook übernimmt nun den Vorsitz des Verwaltungsrats. Er bleibt damit nach rund 15 Jahren an der Spitze von Apple als eine Art "Mentor" erhalten. Apple hatte den Wechsel an der Konzernspitze im April öffentlich gemacht.

"Feuertaufe" am 9. September

Der Markt erwartet von John Ternus Fortschritte im Bereich der KI – ein Problem, das Apple seit mehreren Jahren beschäftigt, während die Konkurrenz die Integration dieser Technologie bereits viel weiter vorangetrieben hat. Der Konzern aus Kalifornien will in den nächsten Tagen eine überarbeitete Version seines KI-Sprachassistenten Siri vorstellen. Diese Version soll in der Lage sein, zwischen den Apps des iPhones zu navigieren und Inhalte zu verwerten.

Die Markteinführung wird im Rahmen der traditionellen Herbstveranstaltung am 9. September erwartet, bei der Apple neben neuen Funktionen auch eine neue Produktreihe vorstellen soll. Diese große Veranstaltung wird für John Ternus also eine Art erste Feuertaufe sein.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.