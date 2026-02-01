Fußball-Bundesliga

Man habe nicht mehr die Überzeugung, mit Steffen "den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg" zu schaffen, teilte der Verein mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß sollen die Mannschaft zunächst übergangsweise betreuen.
Bremen hatte den 56-jährigen Steffen erst vor dieser Saison als Nachfolger des heutigen Leipzig-Trainers Ole Werner verpflichtet. Zuvor hatte Steffen mit großem Erfolg beim Zweitligisten Elversberg gearbeitet.
Nach einem ordentlichen Saisonstart rutschte Werder ab Ende November in eine sportliche Krise. Nach dem 1:1 gegen Gladbach am Samstag hat der Club nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.