Fußball-Bundesliga

Auch Aufsteiger Elversberg ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. In einer umkämpften Partie gegen Mönchengladbach machte Elversberg erst in der Nachspielzeit den Sieg klar.
Es gab folgende Ergebnisse:
Es gab folgende Ergebnisse:
Hoffenheim - Dortmund 2:3
Bremen - Leipzig 3:1
Leverkusen - Berlin 4:0
Mönchengladbach - Elversberg 3:4
Paderborn - Freiburg 0:1.
Bremen - Leipzig 3:1
Leverkusen - Berlin 4:0
Mönchengladbach - Elversberg 3:4
Paderborn - Freiburg 0:1.
Bereits gestern besiegte Stuttgart Köln mit 4:1.
Das Abendspiel bestreiten Schalke und Bayern.
Das Abendspiel bestreiten Schalke und Bayern.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.