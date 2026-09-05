Fußball-Bundesliga

Werder schlägt Leipzig, Dortmund gewinnt in Hoffenheim

In der Fußball-Bundesliga hat Bremen auch dank Rückkehrer Niclas Füllkrug eine starke Antwort auf den ernüchternden Fehlstart in die Bundesliga gegeben und überraschend RB Leipzig geschlagen. Borussia Dortmund besiegte Hoffenheim nach einem 0:2-Rückstand und hat nun zwei Siege und sechs Punkte auf dem Konto.