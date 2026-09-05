Fußball-Bundesliga
Werder schlägt Leipzig, Dortmund gewinnt in Hoffenheim

In der Fußball-Bundesliga hat Bremen auch dank Rückkehrer Niclas Füllkrug eine starke Antwort auf den ernüchternden Fehlstart in die Bundesliga gegeben und überraschend RB Leipzig geschlagen. Borussia Dortmund besiegte Hoffenheim nach einem 0:2-Rückstand und hat nun zwei Siege und sechs Punkte auf dem Konto.

    Niclas Füllkrug jubelt nach einem Tor.
    Niclas Füllkrug erzielte ein Tor für Werder Bremen. (IMAGO / osnapix / IMAGO / osnapix / Michael Titgemeyer)
    Auch Aufsteiger Elversberg ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. In einer umkämpften Partie gegen Mönchengladbach machte Elversberg erst in der Nachspielzeit den Sieg klar.
    Es gab folgende Ergebnisse:
    Hoffenheim - Dortmund 2:3
    Bremen - Leipzig 3:1
    Leverkusen - Berlin 4:0
    Mönchengladbach - Elversberg 3:4
    Paderborn - Freiburg 0:1.
    Bereits gestern besiegte Stuttgart Köln mit 4:1.
    Das Abendspiel bestreiten Schalke und Bayern.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.