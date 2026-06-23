Fußball-WM

Regenschlacht zum Ende der ersten Halbzeit im WM-Gruppenspiel zwischen Frankreich und Irak: Kylian Mbappé im Zweikampf gegen Hussein Ali. (Matt Slocum / AP / dpa / Matt Slocum)

Nach heftigen Regenfällen wurden die Besucher mit Beginn der Halbzeit zunächst aufgefordert, die Tribünen zu verlassen. Zwischenzeitlich waren Helfer angerückt, um den Rasen von den Wassermassen zu befreien. Eine Trinkpause gab es in der zweiten Halbzeit nicht mehr - ein Novum bei diesem Turnier. Bei Unwettern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der Nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde. Diese rät, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

Mit dem erwarteten Erfolg machte die Équipe Tricolore zugleich den Einzug in die K.o.-Phase perfekt. Kylian Mbappé (14./54. Minute) erzielte wie beim Auftakt-Sieg gegen den Senegal einen Doppelpack und kommt nach seinem 100. Länderspiel nun auf 16 WM-Treffer, so viele wie der frühere DFB-Stürmer Miroslav Klose. Weltfußballer Ousmane Dembélé (66.) erzielte das dritte Tor.

Messi überholt Klose

In der ersten Begegnung des Spieltags hatte Argentinien gegen Österreich mit 2:0 gewonnen. Beide Tore schoss Lionel Messi, der mit nunmehr insgesamt 18 Treffern zum WM-Rekordtorschützen aufstieg. Er zog damit am bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose vorbei. Mit dem Sieg erreichte auch Argentinien ebenso wie Frankreich die K.o.-Runde bereits mit dem zweiten Gruppenspiel.

Auch Haaland mit Doppelpack

Dank zweier Treffer von Erling Haaland hat auch Norwegens Fußball-Nationalteam die K.-o.-Runde erreicht. Die Skandinavier bezwangen Senegal mit 3:2 (1:0) und feierten ihren zweiten Sieg im Turnier. Beim Vorrundenabschluss gegen Frankreich müssten sie gewinnen, um sich Platz eins in der Gruppe I zu sichern. In dem Duell geht es auch um den möglichen deutschen Achtelfinal-Gegner. Senegal indes droht nach der zweiten Niederlage das Aus.

Algerien wahrt Chancen für Erreichen der K.o.-Runde

In der Gruppe J hat Algerien das Spiel gegen Jordanien mit 2:1 gewonnen. Es war für die Mannschaft der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit zwölf Jahren. Algerien hat sich damit zugleich eine Chance auf das Erreichen der K.o.-Runde gesichert. Zum Abschluss der Gruppenspiele trifft die Mannschaft am Sonntag auf Österreich. Dabei geht es um die Frage, wer Gruppenzweiter wird; als Sieger der Gruppe steht bereits Titelverteidiger Argentinien fest.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.