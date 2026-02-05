Flughafen Berlin

Wetterbedingt gibt es keine Starts am Flughafen BER. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Als Grund nannte eine Sprecherin die Witterungsverhältnisse. Aufgrund gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich, hieß es. Ankommende Maschinen könnten aber landen. Grundsätzlich müssten Passagiere nicht nur mit Ausfällen, sondern auch mit Verspätungen rechnen. Sie sollten sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften informieren. Einschränkungen aufgrund des Wetters gibt es auch bei der Deutschen Bahn, vor allem auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover.

