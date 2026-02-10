Dabei konnte der Messenger-Dienst nun einen Erfolg erreichen. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg muss der Fall neu entschieden werden. Bei der Vorinstanz, dem Gericht der Europäischen Union, war Whatsapp noch gescheitert.
Es geht um 225 Millionen Euro. Diese Summe verhängte die irische Datenschutzbehörde im Jahr 2021 gegen Whatsapp, wegen Verstößen gegen europäisches Datenschutzrecht.
Vor dem EuGH ging es nicht darum, ob der Messengerdienst tatsächlich gegen den Datenschutz verstoßen hat oder das Bußgeld angemessen ist.
(Az. C-97/23 P)
