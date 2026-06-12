Auf der A40 zwischen Duisburg und Essen müssen Autofahrer und Lastwagenfahrer weite Umleitungen und Staus einplanen. Auf dem Abschnitt sind täglich 80.000 bis 90.000 Fahrzeuge unterwegs.
Ebenfalls am Abend werden im Großraum Hamburg der Elbtunnel und die Autobahn 7 bis Montagmorgen gesperrt. In der Zeit soll die Betriebstechnik des Tunnels und der Lärmschutz der Autobahn verbessert werden. Gleichzeitig finden Instandsetzungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke statt.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.