Aleksandar Vucic (picture alliance / Anadolu / Amir Hamzagic)

Mehrere tausend Menschen versammelten sich auf dem zentralen Platz der Stadt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im Norden Serbiens im November 2024 erschüttert eine Protestwelle das Balkanland. Die Tragödie mit 16 Toten wird auf die Korruption in Serbien zurückgeführt. Präsident Vucic hatte am Samstag seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Beobachter rechnen aber damit, dass er dann als Kandidat der Regierungspartei SNS für den Posten des Ministerpräsidenten antreten könnte.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.