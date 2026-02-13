Die Decke weise Risse und Ablösungen der Farbschicht auf, eine genauere Begutachtung der Kunstwerke laufe, hieß es weiter. Die Überschwemmung ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Das Leck konnte noch in der Nacht gestoppt werden.
Museum wiederholt in den Schlagzeilen
Nach Angaben des Louvre wurde die Überschwemmung durch ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum verursacht. Die betroffenen Räume blieben zunächst geschlossen. Bereits vor rund zwei Monaten hatte eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente beschädigt.
Seit Monaten steht das Pariser Musée du Louvre wiederholt in den Schlagzeilen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bei einem Einbruch Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Diese Wochewurde zudem der Verdacht eines millionenschweren Betrugs im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf öffentlich.
