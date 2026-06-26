Die ukrainische Ministerpräsidentin Swyrydenko (Archivbild) (Danylo Antoniuk / DANYLO ANTONIUK)

Entsprechende Abkommen seien bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Danzig geschlossen worden, teilte Ministerpräsidentin Swyrydenko mit. Es wurden keine Angaben gemacht, wann das Geld ausgezahlt wird. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhielt die Ukraine heute zudem eine erste Zahlung in Höhe von drei Milliarden aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU. In den kommenden Tagen solle außerdem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion fließen.

Präsident Selenskyj genehmigte am Abend eine neue Geheimdienstoperation. Sie werde 40 Tage dauern und diene dazu, Russland zum Frieden zu zwingen, teilte Selenskyj mit. Details nannte er nicht. Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.