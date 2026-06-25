Die Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine (Ukraine Recovery Conference/URC) 2026 in Danzig (Friedemann Kohler / dpa / Friedemann Kohler)

Zum Auftakt sagte der polnische Ministerpräsident Tusk Kiew weitere Unterstützung zu. Die Weltbank schätzt den finanziellen Bedarf in den kommenden zehn Jahren auf knapp 590 Milliarden US-Dollar. Deutschland wird bei dem zweitägigen Treffen unter anderem von Bundeskanzler Merz vertreten. Im Deutschlandfunk warb der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, Annen, für die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Bundesrepublik freue sich, wenn sich auch andere europäische Länder hier entsprechend einbrächten, erklärte der SPD-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.