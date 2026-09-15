Künstliche Intelligenz

Digitalminister Karsten Wildberger (dpa / Soeren Stache)

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die mit leistungsfähigen KI-Modellen und -Agenten verbundenen Gefahren machten nicht an nationalen Grenzen halt. Diese Risiken müssten frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Zudem müsse Deutschland bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz eine aktivere Rolle übernehmen. Dies könne den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands langfristig sichern. US-Präsident Trump lehnt eine staatliche Regulierung ab. KI-Skeptiker verunglimpfte der Präsident unter anderem als "Verschwörungstheoretiker" und "Verräter".

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.