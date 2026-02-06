Olympia in Italien
Winterspiele beginnen mit mehreren Eröffnungsfeiern

In Italien werden am Abend die 25. Olympischen Winterspiele eröffnet.

    Die olympischen Ringe hängen vor einem Plakat mit der Aufschrift "Milano Cortina 2026".
    Die olympischen Winterspiele 2026 in Italien werden am Abend eröffnet. (IMAGO / UPI Photo /AARON JOSEFCZYK)
    Die große Feier findet im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion statt. Gleichzeitig gibt es kleinere Eröffnungszeremonien in den Olympia-Orten Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo.
    Deutsche Fahnenträger beim Einzug der Nationen sind der Eishockey-Spieler Leon Draisaitl und die Skispringerin Katharina Schmid. Geplant sind unter anderem Auftritte von Mariah Carey, Andrea Bocelli und Cecilia Bartoli.
    Als Gäste werden mehr als 50 Staats- und Regierungschefs erwartet, für Deutschland will Bundespräsident Steinmeier dabeisein. Die Spiele enden am 22. Februar.
    Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.