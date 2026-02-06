Olympia in Italien

Die große Feier findet im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion statt. Gleichzeitig gibt es kleinere Eröffnungszeremonien in den Olympia-Orten Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo.
Deutsche Fahnenträger beim Einzug der Nationen sind der Eishockey-Spieler Leon Draisaitl und die Skispringerin Katharina Schmid. Geplant sind unter anderem Auftritte von Mariah Carey, Andrea Bocelli und Cecilia Bartoli.
Als Gäste werden mehr als 50 Staats- und Regierungschefs erwartet, für Deutschland will Bundespräsident Steinmeier dabeisein. Die Spiele enden am 22. Februar.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.