Schnee und Glätte

Das Winterwetter verursacht Störungen im Bahnfernverkehr

Betroffen ist laut Bahn vor allem der Abschnitt zwischen Berlin und Hannover. Das hat Auswirkungen auf Verbindungen wie die ICE-Sprinterstrecke zwischen Berlin und Bonn sowie Züge von Berlin nach Aachen, Karlsruhe, Wolfsburg und Oldenburg. Auch im Regionalverkehr gab es in mehreren Bundesländern Ausfälle bei Bussen und Bahnen, unter anderem in Schleswig-Holstein.

Vor allem in Norddeutschland führten glatte Straßen zu zum Teil schweren Unfällen. In Teilen von Hessen und Niedersachsen stellten mehrere Schulen auf Distanzunterricht um. Im niedersächsischen Osnabrück blieb die Müllabfuhr aufgrund glatter Straßen im Depot.

