Man müsse sich an eine Wirtschaft mit autarken Eigenschaften gewöhnen, sagte er. Besonders im Rüstungsbereich sei zu befürchten, in Zukunft blockiert zu werden. Netanjahu zog einen Vergleich mit den Stadtstaaten im antiken Griechenland: "Wir werden Athen und Sparta sein", meinte er wörtlich. Vor allem Sparta war für seine militärisch geprägte Gesellschaft bekannt. Oppositionspolitiker kritisierten Netanjahus Äußerungen scharf. - In vielen Ländern wird derzeit wegen des Gazakriegs zunehmend auf eine Distanzierung von Israel gedrängt.

Netanjahu warf China und Katar vor, in westlichen Medien mit viel Geld eine antiisraelische Agenda voranzutreiben. Den Vermittlerstaat im Gazakrieg, Katar, beschrieb er als feindlich gesinnt.

