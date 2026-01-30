Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg in einer ersten Schätzung mit. Das Wachstum fiel damit höher aus als von Analysten erwartet. Im vierten Quartal 2025 stieg das Bruttoinlandsprodukt den Angaben zufolge um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

In Spanien wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr deutlich stärker als in der gesamten Eurozone. Das Bruttoinlandsprodukt ⁠stieg um 2,8 ‌Prozent im Vergleich zu 2024, wie das spanische Statistikamt INE in Madrid mitteilte. Haupttreiber der positiven Entwicklung in Spanien sind die Zuwächse in der Touristikbranche: Im vergangenen Jahr kamen mit 97 Millionen so viele ausländische Besucher ins Land wie nie zuvor. Spanien ist nach Frankreich das weltweit meistbesuchte Land.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.