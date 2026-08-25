Der Geschäftsklimaindex stieg nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts auf 88,8 Punkte - und damit das vierte Mal in Folge. Ifo-Präsident Fuest erklärte, trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erhole sich die deutsche Wirtschaft. Die Firmen seien zufriedener mit ihrer aktuellen Lage und hätten auch ihre Erwartungen nach oben korrigiert. Laut dem Institut stieg der Index etwa im Verarbeitenden Gewerbe deutlich. Für die Angaben zum Geschäftsklima werden rund 9.000 Führungskräfte befragt.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.