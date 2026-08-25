In Deutschland soll nach Ansicht der Wirtschaft stärker in die industrielle KI-Nutzung investiert werden. (IMAGO / Christian Ohde)

Die eingeladenen Chefs von Siemens und des kanadischen KI-Unternehmens Cohere betonten, wenn man die europäische Souveränität bewahren wolle, müsse man massiv in industrielle ‌KI-Nutzung investieren. Die Politik müsse für die nötigen Rahmenbedingungen sorgen.

In den USA und China würden sehr große Summen in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz investiert, so die Wirtschaftsvertreter weiter. Europa könne innerhalb von Wochen und Monaten ​völlig abgehängt werden.

Die Kabinettsklausur dauert bis morgen. Es geht vor allem um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Auch Konsequenzen aus der Hitzewelle dieses Sommers sollen besprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.