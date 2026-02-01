Wirtschaftsministerin Reiche besucht Saudi-Arabien (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Bundeswirtschaftsministerin Reiche und der saudische Prinz und Energieminister bin Salman unterzeichneten in Riad eine entsprechende Absichtserklärung. Abgedeckt seien Energie, künstliche Intelligenz, Wasserstoff, industrielle Wertschöpfung und Innovation. Wegen sinkender Ölpreise gebe es ein Defizit im saudischen Staatshaushalt, sagte Reiche. Deshalb wolle das Land sich breiter aufstellen. Reiche verwies auf die niedrigen Erzeugungskosten für erneuerbare Energie aus Wind und Sonne in Saudi-Arabien - und damit auch für klimafreundlich produzierten Wasserstoff.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.