Lieber mehr Investitionen in KI

Monika Schnitzer ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Wachstum sei keine Frage der Wochenarbeitszeit, sondern der Arbeitsproduktivität, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die wirtschaftliche Lage sei nicht gut und nun suche man einen Schuldigen, betonte die Ökonomin. Erst seien es die Bürgergeld-Empfänger gewesen und jetzt die Teilzeit-Kräfte. Hintergrund der Debatte ist ein Vorschlag des Wirtschaftsflügels der CDU, der den Rechtsanspruch auf Teilzeit einschränken will.

Schnitzer plädierte dagegen für mehr Investitionen der Unternehmen in bessere Maschinen und KI. Dann könnten die Arbeitskräfte in der gleichen Zeit mehr leisten.

