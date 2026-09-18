Benzinpreise

Wirtschaftsweiser Gabriel Felbermayr (Archivbild) (Hans Klaus Techt/APA/dpa)

Der Wirtschaftswissenschaftler begrüßte zudem die Überlegung, die Stromsteuer zu senken. Der Elektromobilität gehöre die Zukunft. Günstigere Strompreise könnten hier die richtigen Anreize setzen, sagte Felbermayr im Deutschlandfunk.

Eine mögliche Übergewinnsteuer, wie sie unter anderem von Finanzminister Klingbeil gefordert wird, sieht Felbermayr kritisch. Hier gebe es zu viele ungeklärte Fragen und rechtliche Unsicherheiten. Stattdessen müssten Monopolkommission und Kartellamt schneller zu Ergebnissen kommen, um den Wettbewerb zu sichern und Absprachen der Mineralölkonzerne zu verhindern.

Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung und seit März Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft. In dieser Funktion berät er die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.