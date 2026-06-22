Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck fällt für den Rest der Weltmeisterschaft aus. (picture alliance/DeFodi Images)

Er falle "mehrere Monate" und damit auch für den Rest des Turniers aus. "Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Schlotterbeck gilt als wichtig für den Spielaufbau aus der Abwehr heraus und war als einziger Linksfuß unter den Innenverteidigern Stammkraft.

Es ist der zweite Turnierausfall für das deutsche Team - Lennart Karl musste wegen einer Muskelverletzung abreisen. Da die FIFA-Frist abgelaufen ist, kann Bundestrainer Julian Nagelsmann keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.