Wer erhält welchen Senatssitz? Das Rennen wird spannend. (picture alliance / AA / Celal Gunes)

ALASKA - Der republikanische ⁠Amtsinhaber Dan Sullivan tritt gegen die Demokratin Mary Peltola an, wobei ein weiterer Kandidat namens Dan Sullivan auf dem Wahlzettel für Verwirrung sorgt. Da in dem Bundesstaat nach einer Rangfolgewahl abgestimmt wird, haben die Wähler mehrere Optionen auch aus derselben Partei. Umfragen zufolge liegt Peltola knapp vorn.

GEORGIA - Der demokratische Amtsinhaber Jon Ossoff verteidigt seinen Sitz gegen den Republikaner Mike Collins. Ossoff führt in den Umfragen.

IOWA - Nachdem die republikanische Amtsinhaberin Joni Ernst nicht erneut antritt, kämpfen die Republikanerin Ashley Hinson und der Demokrat Josh Turek um den vakanten Sitz.

KANSAS - Der republikanische Senator Roger ⁠Marshall ⁠bekommt starke Konkurrenz von dem demokratischen Pastor Adam ⁠Hamilton. Obwohl Trump den Bundesstaat 2024 deutlich gewann, deuten Erhebungen auf ein extrem enges Rennen ⁠hin, in dem Hamilton zuletzt knapp führte.

MAINE - Die republikanische Senatorin Susan Collins ⁠tritt gegen den Demokraten Troy Jackson an, der einsprang, nachdem ‌der ursprüngliche Kandidat wegen Missbrauchsvorwürfen seine Bewerbung zurückgezogen hatte. Jackson - ein ehemaliger Holzfäller - führt in der Wählergunst.

MICHIGAN - Der progressive Demokrat Abdul El-Sayed tritt gegen den Republikaner Mike Rogers an, nachdem er ​sich in den Vorwahlen knapp gegen eine gemäßigte Parteikollegin durchgesetzt hatte. Trotz parteiinterner Spannungen liegt El-Sayed vorn.

MINNESOTA - Die demokratische Vizegouverneurin Peggy Flanagan bewirbt sich um den Sitz der scheidenden Senatorin Tina Smith und tritt gegen die Republikanerin Michele Tafoya an. Flanagan führt in den ​Erhebungen, obwohl Tafoya versucht, sie mit einem Betrugsskandal der Regierung des Bundesstaates in Verbindung zu bringen.

NEW HAMPSHIRE - Der Demokrat Chris Pappas ‌und der Republikaner John Sununu kämpfen um den Sitz der nicht mehr antretenden Demokratin Jeanne Shaheen. Pappas führt in Umfragen.

NORTH CAROLINA - Im Rennen um den vakanten Sitz des Republikaners Thom Tillis gilt der demokratische Ex-Gouverneur Roy Cooper als Favorit gegen den Republikaner Michael Whatley. Auch Trump deutete an, dass Cooper wohl gewinnen wird.

OHIO - Der Demokrat Sherrod Brown strebt nach seiner Niederlage 2024 die Rückkehr in den Senat an und fordert den Republikaner Jon ‌Husted heraus. Husted liegt ‌mit Brown gleichauf oder knapp zurück.

SOUTH CAROLINA - Die Republikanerin Darline Graham, Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham, ​kandidiert mit Trumps Unterstützung. Zudem tritt die demokratische Kinderärztin Annie Andrews in dem traditionell konservativen Bundesstaat an.

TEXAS - Der republikanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der den bisherigen ‌Senator John Cornyn in den Vorwahlen verdrängte, ⁠liegt derzeit hinter dem Demokraten James Talarico. Ein Sieg Talaricos wäre ‌der erste Erfolg eines Demokraten ⁠in Texas seit 1994.

(Mit Material von Reuters zusammengestellt.)

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.