Ukraine-Krieg
Wohnblocks und Einkaufszentrum in Saporischschja durch russische Angriffe beschädigt

Russische Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Saporischschja haben schwere Schäden an Gebäuden verursacht.

    Im Einkaufszentrum „Intrade“ in Saporischschja (Ukraine) wütet ein durch einen russischen Drohnenangriff in der Nacht verursachter Brand.
    Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (picture alliance/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACAPRESS.COM)
    Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, wurden mehrere Wohnblocks und ein Universitätsgebäude getroffen. Zudem sei ein Einkaufszentrum in Brand geraten. Insgesamt wurden Selenskyj zufolge in der vergangenen Nacht zehn ukrainische Regionen von Russland attackiert. Ein Mensch im Gebiet Charkiw sei getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Infrastrukturziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.