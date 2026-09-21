Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, wurden mehrere Wohnblocks und ein Universitätsgebäude getroffen. Zudem sei ein Einkaufszentrum in Brand geraten. Insgesamt wurden Selenskyj zufolge in der vergangenen Nacht zehn ukrainische Regionen von Russland attackiert. Ein Mensch im Gebiet Charkiw sei getötet worden. Das russische Militär sprach von Angriffen auf ein Logistikzentrum im Gebiet Kiew und Infrastrukturziele in den Häfen Odessa und Ismajil.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.