Suche nach Vermissten
Wrack nach Fährunglück vor Zypern am Meeresgrund geortet

Nach dem Fährunglück vor Zypern mit mindestens acht Toten haben Einsatzkräfte das Wrack geortet.

    Ein Hubschrauber fliegt über dem Meer, am Horizont ist ein weißes Schiff erkennbar.
    Die Suche nach Vermissten nach dem Fährenunglück bei Zypern dauert an. (picture alliance / Anadolu / Harun Ozalp)
    Der Präsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern teilte mit, das Schiff sei in 550 Metern Tiefe gefunden worden. Die Suche nach Vermissten dauere an.
    Die Katamaran-Fähre war am Sonntag kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert. Wasser drang ins Schiffsinnere, der Katamaran kippte zur Seite und sank. 239 Menschen wurden gerettet, zu ihnen zählen auch mehrere Deutsche. 20 Personen werden nach wie vor vermisst.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.