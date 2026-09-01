Der Präsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern teilte mit, das Schiff sei in 550 Metern Tiefe gefunden worden. Die Suche nach Vermissten dauere an.
Die Katamaran-Fähre war am Sonntag kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert. Wasser drang ins Schiffsinnere, der Katamaran kippte zur Seite und sank. 239 Menschen wurden gerettet, zu ihnen zählen auch mehrere Deutsche. 20 Personen werden nach wie vor vermisst.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.