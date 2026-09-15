Der Hauptsitz der WTO in Genf (picture alliance / Hans Lucas / Martin Bertrand)

Ansonsten drohe eine Fragmentierung. Wenn die Welt in geopolitische Machtblöcke zerfalle, die weitgehend unter sich oder nur in separaten Freihandelszonen operierten, würde sich die Wirtschaftsleistung erheblich verringern. Am meisten betroffen davon wären ärmere Länder, so die WTO.

Die weltweite Wirtschaftsleistung könnte ab 2050 um mehr als fünf Prozent zurückgehen, schreibt die Organisation in ihrem in Genf veröffentlichten Jahresbericht. Die bestehenden Regeln könnten kaum mit den eskalierenden politischen Spannungen zwischen den Großmächten Schritt halten. Die globale Handelspolitik und die WTO erlebten derzeit die schwerwiegendsten und anhaltenden Turbulenzen seit der Gründung des multilateralen Handelssystems vor 80 Jahren, heißt es in dem Bericht weiter.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.