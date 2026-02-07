HKM in Duisburg gehört mit rund 3.000 Beschäftigten zu den führenden Herstellern von Rohstahl in Deutschland. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Bei allen schmerzhaften Folgen könnee s eine verantwortungsvolle Lösung sein , erklräte Wüst. Die Beschäftigten, die beteiligten Unternehmen und der Industriestandort Duisburg müssten jetzt schnell endgültige Klarheit bekommen, mahnte der CDU-Politiker. Lies sprach von einem wichtigten Schritt. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass der Erhalt des Standortes mit einem Stellenabbau verbunden sei, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Die HKM-Gesellschafter Thyssenkrupp Steel und die niedersächsische Salzgitter AG hatten sich gestern geeinigt. Thyssenkrupp-Konzern stößt seinen 50 Prozent Anteil an HKM ab. Die Salzgitter AG will ihn übernehmen, sie hält bereits 30 Prozent. Dem französischen Unternehmen Vallourec gehören 20 Prozent. Dessen Zustimmung zu der Vereinbarung steht noch aus.

