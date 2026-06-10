Städtetag NRW

Mitgliederversammlung des Städtetages NRW (Fabian Strauch / dpa / Fabian Strauch)

Die kommunale Finanzlage sei in besonderer Weise schwierig bis dramatisch, sagte der CDU-Politiker bei einer Mitgliederversammlung des Städtetags NRW in Oberhausen. 85 Prozent der Städte und Gemeinden hätten vergangenes Jahr ein Defizit erwirtschaftet. Allein kämen die Kommunen da nicht raus. Zuletzt hatte das Land Altschulden der Städte in Höhe von fast neun Milliarden Euro übernommen. Die Kommunen argumentieren, dass eine einmalige Entlastung bei den immer weiter steigenden laufenden Ausgaben nicht helfe. Sie fordern einen höheren Anteil an den Steuereinnahmen des Landes.

Die Mitgliederversammlung des NRW-Städtetags findet alle zwei Jahre statt. Der Städtetag ist einer der drei kommunalen Spitzenverbände im Land. Er vertritt die Interessen von 39 großen Städten, in denen rund neun Millionen Einwohner leben.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.