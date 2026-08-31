Der iranische Präsident Peseschkian in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Presidency)

Putin sagte in Bischkek, die Kooperation entwickle sich in wirtschaftlicher und jeder anderen Hinsicht erfolgreich. Er sprach außerdem von einer "derzeit komplexen geopolitischen Lage". Kreml-Sprecher Peskow betonte, der russische Krieg gegen die Ukraine habe bei dem Gespräch kaum eine Rolle gespielt.

In Kirgistans Hauptstadt Bischkek tagen die Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Sie begehen das 25-jährige Bestehen des Bündnisses. Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören China, Belarus, Indien, der Iran, Pakistan, Russland sowie vier zentralasiatische Staaten an.

China und Russland nutzen die Organisation, um ihre Beziehungen zu zentralasiatischen Staaten zu stärken und ein Gegengewicht zu Zusammenschlüssen westlicher Staaten wie der NATO zu etablieren.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.