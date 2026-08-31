Der iranische Präsident Peseschkian in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Presidency)

In der Hauptstadt Bischkek begehen sie das 25-jährige Bestehen des Bündnisses. Am Rande des zweitägigen Treffens kamen bereits der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der russische Präsident Putin zusammen. Bei dem Gespräch dürfte es auch um den Krieg in der Ukraine gegangen sein.

Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören China, Belarus, Indien, der Iran, Pakistan, Russland sowie vier zentralasiatische Staaten an. Weitere 16 Länder sind als Beobachter oder "Dialogpartner" angegliedert. China und Russland nutzen die Organisation, um ihre Beziehungen zu zentralasiatischen Staaten zu stärken und ein Gegengewicht zu Zusammenschlüssen westlicher Staaten wie der NATO zu etablieren.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.