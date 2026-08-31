Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping (picture alliance / Sipa USA / Kommersant Photo Agency)

Putin sagte in Bischkek, die Kooperation entwickle sich in wirtschaftlicher und jeder anderen Hinsicht erfolgreich. Er sprach außerdem von einer "derzeit komplexen geopolitischen Lage". Kreml-Sprecher Peskow betonte, der russische Krieg gegen die Ukraine habe bei dem Gespräch kaum eine Rolle gespielt.

Indiens Premierminister Modi forderte am Rande der Konferenz ein Ende des Ukraine-Krieges. Indien unterstütze alle Friedensbemühungen, sagte Modi in Bischkek. Der Weg hin zum Ende des Krieges müsse eingeschlagen werden. Putin entgegnete, dass Russland auf diesem Weg sei.

In Kirgistans Hauptstadt Bischkek tagen die Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Sie begehen das 25-jährige Bestehen des Bündnisses. Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören China, Belarus, Indien, der Iran, Pakistan, Russland sowie vier zentralasiatische Staaten an.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.