Xi und Putin treffen sich in Bischkek, Modi wirbt für Ende des Ukraine-Kriegs

Der iranische Präsident Peseschkian in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Presidency)

Putin sagte in Bischkek, die Kooperation entwickle sich in wirtschaftlicher und jeder anderen Hinsicht erfolgreich. Er sprach außerdem von einer "derzeit komplexen geopolitischen Lage". Kreml-Sprecher Peskow betonte, der russische Krieg gegen die Ukraine habe bei dem Gespräch kaum eine Rolle gespielt.

Indiens Premierminister Modi forderte Putin am Rande der Konferenz zu einem Ende des Kriegs gegen die Ukraine auf. Indien unterstütze alle Friedensbemühungen, sagte Modi in Bischkek. Der Weg hin zum Ende des Krieges müsse eingeschlagen werden. Putin entgegnete, dass Russland auf diesem Weg sei.

In Bischkek tagen die Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Sie begehen das 25-jährige Bestehen des Bündnisses.

Der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gehören China, Belarus, Indien, der Iran, Pakistan, Russland sowie vier zentralasiatische Staaten an.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.