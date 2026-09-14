Das Logo der Apotheken in Deutschland (imago / photothek / Yona Elsner)

Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gab es im Juni insgesamt 113 Apotheken weniger als zum Jahreswechsel. Ein Jahr zuvor waren es 238 Apotheken weniger gewesen. Für die Zahlen werden die Neugründungen mit den Schließungen verrechnet. Insgesamt gab es bundesweit im Juni 16.488 Apotheken. Der Präsident der Bundesvereinigung, Preis, sprach von einer Verlangsamung des Apothekensterbens. Er wies jedoch darauf hin, dass die Anzahl noch immer die niedrigste seit rund fünf Jahrzehnten sei.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.