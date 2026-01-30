Das ist der höchste Stand seit fast zwölf Jahren. Insgesamt waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 3,085 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet - ein Plus von 177.000 im Vergleich zu Dezember. Im Jahresvergleich stieg die Zahl um 92.000. Die Arbeitslosenquote wird mit 6,6 Prozent angegeben. Das entspricht einem Anstieg um 0,4 Punkte. Die Chefin der Bundesagentur, Nahles, sagte, derzeit gebe es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. Der Anstieg sei vor allem saisonal bedingt.
Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsförderung und kurzfristig Erkrankte einbezieht, sank saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 4.000 auf gut 3,7 Millionen.
