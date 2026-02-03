Statistisches Bundesamt

Mehr als 16 Prozent der Bevölkerung waren 2025 von Armut bedroht, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sind 1,6 Millionen Menschen. Besonders betroffen sind demnach Alleinlebende und Alleinerziehende. 2024 Lag der Wert bei 15,5 Prozent.
Als armutsgefährdet galten im vergangenen Jahr Alleinlebende mit einem Nettoeinkommen von unter 1.446 Euro im Monat. Für Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die Einkommensgrenze bei 3.036 Euro.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.