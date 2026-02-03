Statistisches Bundesamt
Zahl der Armutsgefährdeten in Deutschland leicht gestiegen

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland als armutsgefährdet gelten, ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen.

    Eine Frau zählt in ihren Händen das Geld aus ihrem Geld-Beutel ab.
    Mehr als 16 Prozent der Bevölkerung waren laut Statistischem Bundesamt 2025 armutsgefährdet. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
    Mehr als 16 Prozent der Bevölkerung waren 2025 von Armut bedroht, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sind 1,6 Millionen Menschen. Besonders betroffen sind demnach Alleinlebende und Alleinerziehende. 2024 Lag der Wert bei 15,5 Prozent.
    Als armutsgefährdet galten im vergangenen Jahr Alleinlebende mit einem Nettoeinkommen von unter 1.446 Euro im Monat. Für Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die Einkommensgrenze bei 3.036 Euro.
    Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.