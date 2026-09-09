Zum Stichtag 30. Juni 2025 haben 20,64 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte außerhalb ihres Wohnorts gearbeitet - rund 50.000 mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Der durchschnittliche einfache Arbeitsweg betrug 17,3 Kilometer.
Rund 7 Millionen Beschäftigte pendelten demnach in eine der 80 Großstädte. München verzeichnete erneut die höchste Zahl an Berufspendlern: Mehr als 461.000 der dort Beschäftigten lebten 2025 außerhalb der Stadtgrenzen. Als Gründe führt das Bundesinstitut die gute Jobsituation der bayerischen Landeshauptstadt bei hohen Wohnkosten und Wohnungsmangel an.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.