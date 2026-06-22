Demokratische Republik Kongo

Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa starben in den betroffenen drei Provinzen im Osten des Landes 254 Menschen. 100 Patienten gelten als genesen. Im Nachbarland Uganda gibt es bisher 19 Erkrankte und zwei Todesfälle.
Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den festgestellten Erreger-Typ weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.