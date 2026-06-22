Demokratische Republik Kongo
Zahl der Ebola-Fälle steigt auf mehr als 1.000

Gut einen Monat nach Beginn des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Fälle auf mehr als 1.000 gestiegen.

    Ein Mitarbeiter reinigt ein Ebola-Behandlungszentrum in Goma (Kongo). Er trägt weiße Schutzkleidung und läuft zwischen zwei Zelten durch.
    Der Kongo ächzt unter dem Ebola-Ausbruch – hier ein Mitarbeiter im Ebola-Behandlungszentrum in Goma. (picture alliance / Xinhua News Agency / Xinhua)
    Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa starben in den betroffenen drei Provinzen im Osten des Landes 254 Menschen. 100 Patienten gelten als genesen. Im Nachbarland Uganda gibt es bisher 19 Erkrankte und zwei Todesfälle.
    Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den festgestellten Erreger-Typ weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.