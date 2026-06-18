Regierungsdaten

Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republick Kongo ist erneut gestiegen. (XinHua / dpa)

Wie die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union mitteilte, wurden mittlerweile 875 Infektionsfälle bestätigt. Demnach liegt die Sterblichkeitsrate in dem zentralafrikanischen Land bei nunmehr bei 23 Prozent. Besonders drei Provinzen im Osten des Landes sind vom aktuellen Ausbruch betroffen. Für den aktuell grassierenden "Bundibugyo"-Typ des Virus gibt es derzeit weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie. Das von dem Virus ausgelöste Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Übertragen wird es durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika und hat bereits mehrere Ebola-Ausbrüche erlebt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.