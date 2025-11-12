Statistisches Bundesamt

Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Sommer vergangenen Jahres rund 811.000 Schulanfänger. Das waren gut 18.000 oder 2,2 Prozent weniger als im Jahr davor. Den stärksten Rückgang verzeichnete das Saarland, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin. Nur in Bremen stieg die Zahl der Einschulungen leicht.
Im Schuljahr 2024/2025 wurde nach jahrelangem Anstieg erstmals ein Rückgang der Anmeldezahlen verzeichnet. Das Statistische Bundesamt führt als Gründe sinkende Geburtenzahlen und weniger Zuwanderung vor allem aus der Ukraine an.
