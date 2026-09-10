Deutschland

Zum Jahresende 2025 bezogen rund 390.000 Menschen diese staatliche Unterstützung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die häufigsten Herkunftsländer waren Syrien, die Türkei und Afghanistan.
Asylbewerber erhalten Regelleistungen zur Deckung des Grundbedarfs, also für Ernährung, Kleidung und Unterkunft. Daneben gibt es besondere Leistungen in speziellen Situationen. Dazu gehören etwa Leistungen bei Krankheit und Geburt.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.