Südamerika
Zahl der Erdbebentoten in Venezuela auf fast 600 gestiegen

Die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben in Venezuela ist auf mindestens 589 gestiegen.

    Ein Mann trägt Habseligkeiten, die er aus einem eingestürzten Gebäude geborgen hat, nach einem Erdbeben in Caracas, Venezuela.
    Die Zahl der Todesopfer nach den beiden Erdbeben in Venezuela steigt weiter. (picture alliance/Anadolu/William Alvarez)
    Mehrere Tausend weitere Menschen wurden verletzt, wie Interimspräsidentin Rodríguez mitteilte.
    Aus der ganzen Welt ist Hilfe unterwegs. Deutschland schickte eine Bundeswehr-Maschine mit Material und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks an Bord. Im Laufe des Tages sollen drei weitere Flugzeuge in Richtung Venezuela aufbrechen, darunter eines, das auf den Transport von Verletzten spezialisiert ist.
    Die beiden Beben hatten sich am Mittwochabend im Abstand von nur 39 Sekunden westlich von Caracas ereignet. Sie hatten eine Stärke 7,2 und 7,5. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden noch zahlreiche Menschen vermisst.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.