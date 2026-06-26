Südamerika

Mehrere Tausend weitere Menschen wurden verletzt, wie Interimspräsidentin Rodríguez mitteilte.
Aus der ganzen Welt ist Hilfe unterwegs. Deutschland schickte eine Bundeswehr-Maschine mit Material und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks an Bord. Im Laufe des Tages sollen drei weitere Flugzeuge in Richtung Venezuela aufbrechen, darunter eines, das auf den Transport von Verletzten spezialisiert ist.
Die beiden Beben hatten sich am Mittwochabend im Abstand von nur 39 Sekunden westlich von Caracas ereignet. Sie hatten eine Stärke 7,2 und 7,5. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden noch zahlreiche Menschen vermisst.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.