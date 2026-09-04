Statistik
Zahl der Flüchtlinge in Deutschland leicht gesunken

Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge ist in der ersten Jahreshälfte um rund 20.000 auf 3,5 Millionen zurückgegangen.

    Eine verschleierte Frau mit einem Kleinkind auf dem linken Arm in Richtung einer geöffneten Tür, auf der ein Schild steht "Bitte Tür schließen". Die Tür gehört zur Ausländerbehörde.
    Die Zahl der Flüchtlinge ist leicht zurückgegangen (Archivbild). (imago / Christian Ditsch )
    Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Gründe für die sinkende Gesamtzahl seien Abschiebungen, Ausreisen, aber auch Einbürgerungen.
    Auch immer weniger Menschen aus der Ukraine stellten einen Antrag auf Schutz in Deutschland.
    Von den insgesamt hierzulande lebenden Flüchtlingen haben laut der Bundesregierung etwa 12,5 Prozent einen unsicheren beziehungsweise ungeklärten Status. Alle übrigen genießen ein Aufenthaltsrecht oder einen sonstigen Schutzstatus.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.