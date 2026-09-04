Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Gründe für die sinkende Gesamtzahl seien Abschiebungen, Ausreisen, aber auch Einbürgerungen.
Auch immer weniger Menschen aus der Ukraine stellten einen Antrag auf Schutz in Deutschland.
Von den insgesamt hierzulande lebenden Flüchtlingen haben laut der Bundesregierung etwa 12,5 Prozent einen unsicheren beziehungsweise ungeklärten Status. Alle übrigen genießen ein Aufenthaltsrecht oder einen sonstigen Schutzstatus.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.