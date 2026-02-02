Bundesamt für Migration

Aus Deutschland freiwillig zurückkehrende syrische Flüchtlinge steigen in Rotterdam in ein Flugzeug in Richtung Syrien. (dpa / ANP / ROB ENGELAAR)

Wie eine Sprecherin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge der Funke-Mediengruppe mitteilte, nutzten im vergangenen Jahr rund 16.500 Menschen das entsprechende Förderprogramm des Bundes. In den beiden Vorjahren waren es jeweils nur rund 10.000 gewesen. Die wichtigsten ​Zielländer für die Rückkehr ​waren in 2025 Syrien ​und die Türkei. Für Syrien bietet das Bundesamt die geförderte Rückreise seit dem vergangenen Jahr wieder an; es war zuvor wegen des dortigen Bürgerkriegs ausgesetzt worden.

Im Rahmen des Programms mit dem Namen "REAG-GARP" übernimmt der Bund die Flugkosten für die Rückkehr. Zudem zahlt er eine "Starthilfe" von 1.000 Euro pro Erwachsenem und 500 Euro für Kinder.

