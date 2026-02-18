Wohnungsbau

Die Zahl der Baugenehmigungen ist gestiegen (Archivbild). (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Bundesweit wurden rund 238.500 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab. Das seien 10,8 Prozent mehr als 2024 gewesen. Noch stärker nahm die Zahl der Baugenehmigungen für neue Einfamilienhäuser zu. Hier gab es ein Plus von 17,2 Prozent auf 44.500. Die Zahl der gemeldeten Baugenehmigungen gilt als wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität.

Einer ⁠Studie ‌zufolge fehlen in Deutschland 1,4 Millionen Wohnungen. Um das Defizit bis 2030 abzubauen, wäre demnach der Neubau von gut 400.000 Wohnungen jährlich erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.