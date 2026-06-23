Die Zahl der Insolvenzen ist wieder gestiegen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Nach Hochrechnungen der Auskunftei Creditreform waren bis zum Ende des ersten Halbjahres 12.900 Unternehmen betroffen. Das seien fast acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Stand seit den ersten sechs Monaten 2013. Auch bei den Privatpersonen stiegen die Insolvenzzahlen demnach weiter, um 2,3 Prozent auf 38.800 Fälle.

Die Zahlen offenbarten eine tiefe strukturelle Krise bei den Unternehmen, die durch den Konflikt im Nahen Osten noch mal verschärft worden sei, hieß es. Die Entwicklung werde sich erst wieder stabilisieren, wenn die Wirtschaft wieder wachse.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.