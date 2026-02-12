Die Zahl der Theologiestudenten ging um die Hälfte zurück. (Imago / Schöning)

Nach Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA verringerte sich die Zahl an den staatlichen Fakultäten in dem Zeitraum von rund 2.200 auf knapp 1.100. Besonders stark betroffen sind den Angaben zufolge die großen staatlichen Standorte in Münster, München, Bonn, Freiburg und Bochum. An den kirchlichen Hochschulen fiel der Rückgang geringer aus.

Das theologische Vollstudium mit dem Abschluss "Magister Theologiae" ist der klassische Ausbildungsweg für angehende Priester und Voraussetzung für weitere kirchliche Berufe in der Seelsorge. Der andauernde Rückgang der Studierendenzahlen stellen Kirche und theologische Wissenschaft in Deutschland vor große Herausforderungen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.