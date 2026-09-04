Vor Zypern gab es ein Fährunglück mit mindestens zwölf Toten. (picture alliance / Anadolu / Ali Ruhluel)

Nach Angaben der Behörden wurden die sterblichen Überreste von zwei Menschen geborgen, 16 weitere würden immer noch vermisst. Derzeit werde das Wrack von spezialisierten Tauchern und Marinedrohnen untersucht. Es liegt in einer Tiefe von 514 Metern. Die Fähre mit 267 Menschen an Bord war am Sonntag auf dem Weg in die Türkei gekentert und gesunken, kurz nachdem sie den nordzyprischen Hafen Kyrenia verlassen hatte. Zur Unglücksursache wurden bisher keine Angaben gemacht.

Der Kapitän und acht weitere Verdächtige waren am Montag wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen werden unter anderem Fehler beim Manövrieren der Fähre vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.