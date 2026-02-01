Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)

Wie Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten, starb ein 18-jähriger Schweizer vier Wochen nach dem Unglück an den schweren Verletzungen. Bei dem Brand während einer Silvesterparty in einer Bar wurden zudem mehr als 100 Personen verletzt, die meisten von ihnen schwer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung gegen ein Ehepaar, das die Bar betrieb. Es gibt aber auch Vorwürfe gegen die Gemeinde wegen einer unzureichenden Durchsetzung von Brandschutzvorschriften.

