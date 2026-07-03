Südamerika

Interimspräsidentin Rodriguez bezifferte sie auf 2.595. 189 Gebäude wurden zerstört, wie sie in der Hauptstadt Caracas bekanntgab. Rodriguez sagte, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank hätten Kredite für den Wiederaufbau angeboten. Sie versicherte zugleich, die Suche nach Überlebenden und Todesopfern unter den Trümmern gehe weiter.
In den betroffenen Gebieten werden noch tausende Menschen vermisst. Gestern war ein verschütteter Mann lebend gerettet worden. Der 43-Jährige wurde laut Medienberichten in dem stark zerstörten Ort Catia La Mar gefunden.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.